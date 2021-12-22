شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يتابع أعمال وأنشطة مركز اليونسكو للجودة والتميز في التعليم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على تقرير عن أعمال وأنشطة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك خلال استقباله مدير عام المركز د. عبدالرحمن المديرس، يرافقه أعضاء المركز، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس. وقدم المديرس لسموه تقريرًا عن أعمال المركز التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بموجب الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية وبين منظمة اليونسكو، ويسعى لدعم جودة التعليم من خلال إقامة برامج مختلفة بحثية وتطويرية متخصصة تساهم في تميز التعليم ومخرجاته.