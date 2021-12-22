شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يتابع أعمال وأنشطة مركز اليونسكو للجودة والتميز في التعليم والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية