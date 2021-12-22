شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى توقيع 9 مذكرات تفاهم لتوفير 2237 وظيفة شاغرة ضمن «تمكين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ملتقى التمكين والتوطين بالمنطقة الشرقية للتوظيف، اليوم الأربعاء ولمدة يوم واحد، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارة الضمان الاجتماعي.

ويتضمن توقيع 9 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص والربحي، والحكومي، ويشارك بالملتقى 44 شركة، إضافة إلى الجهات الحكومية وغير الربحية بـ2237 وظيفة شاغرة، ويستهدف الملتقى ما بين 4 إلا 5 آلاف مستفيد ومستفيدة، ويقدم 18 ورشة تدريبية تنقسم إلى مسارين؛ مسار التوظيف، ومسار التمكين الاقتصادي.

ورفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود؛ لرعايته الكريمة لهذا الملتقى ومساندته الدائمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأكد أن دور فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يأتي دائما في تشجيع وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتوفير فرص وظيفية لهم وإيجاد الفرص الموائمة مع متطلبات سوق العمل، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني بمتابعة حثيثة من قبل الوكالة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحا أن الفرع يسعى دائما للنظر في تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل منهم في المنطقة. ويستهدف الملتقى تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام وذوي الإعاقة في المنطقة، عبر تزويدهم بالممكنات، التي تساعدهم في الاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني.