شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطة وقود «كليا» وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، محطة وقود بشكل كامل؛ لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية، ضمن برنامج تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي تم إعطاؤها للملاك من قبل البلدية، وإغلاقها بشكل جزئي في وقت سابق.

كما أغلقت البلدية قاعة أفراح؛ لمخالفتها الاشتراطات والأنظمة البلدية، ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، وذلك ضمن حملة مكثفة على قاعات وقصور الأفراح، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام.

وضبطت الفرق الميدانية التابعة للبلدية 3 شقق سكنية تستخدم كمعامل للخياطة من قبل عمالة وافدة، وصادرت 42 معدة، إضافة إلى إغلاق الشقق والتحفظ على المعدات، والعمل على استكمال الإجراءات النظامية كافة.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».