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نشر المعرفة التقنية والجيومكانية ضمن «نظم المعلومات الجغرافية»

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الدمام - شريف احمد - تستهدف الدورة التدريبية الثانية في أساسيات نظم المعلومات الجغرافية، التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية، وتنفذها وكالة التعمير والمشاريع «الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية»، نشر المعرفة التقنية وتزويد المتدربين بمهارات التعامل مع برامج نظم المعلومات الجغرافية وتعظيم الاستفادة منها بالقطاع البلدي، إضافة إلى التعريف بأهمية المعلومات الجيومكانية كأداة داعمة وممكنة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تستهدف الدورة، التي تأتي ضمن إستراتيجية وأهداف الأمانة، وتستمر ثلاثة أيام، المختصين من منسوبي الإدارات والبلديات بأمانة المنطقة الشرقية، وتستمر الدورة لاستقطاب أكبر عدد من المختصين في الإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة بأمانة المنطقة الشرقية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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