شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف مستفيد من «المصليات المتنقلة» في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 600 ألف شخص من المصليات المتنقلة، التي تجول سياراتها مواقع المتنزهات الشبابية والأسرية بالخبر، لخدمة المتنزهين، وتجهيز أماكن الصلاة والمواضئ وإقامة الفعاليات التوعوية، وذلك ضمن المشروع الخيري بتنظيم جمعية «هداية» للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر.

وأوضح مدير جمعية «هداية» للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر الشيخ إبراهيم الشهري أن فكرة المصلى المتنقل جاءت للمساهمة في تهيئة أماكن مناسبة لأداء الصلاة في المتنزهات العامة، والمشاركة بالفعاليات والمهرجانات بالمنطقة من خلال أئمة سعوديين مؤثرين، وأن فكرة المصلى المتنقل في المواقع، التي يكثر فيها مرتادو المتنزهات والأماكن العامة، مشيرًا إلى إقامة برامج توعوية من خلال إلقاء كلمات توعوية عقب بعض الصلوات واستضافة بعض الدعاة الرسميين والمؤثرين لتوعية الناس وحثهم على الطاعات وتقديم هدايا.

وأشار إلى استفادة 600 ألف شخص من 3 مصليات لجمعية «هداية» منهم 108 آلاف خلال هذا العام، ويستفيد من المصليات المتنقلة ما يقارب 1800 فرد أسبوعيًا، مبينًا أن هناك مصلى ثابتا ومصليين متنقلين وهي عبارة عن سيارات نقل كبيرة مجهزة بأجهزة صوتيات وشاشة دعوية وفرش ومغاسل للوضوء، في الوقت، الذي دعا أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للمشاركة بالحملة الخيرية لدعم مشروع «المصلى المتنقل» من خلال التبرع عبر المنصة الوطنية للتبرعات.