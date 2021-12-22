استشاري: اللقاح المضاد لكورونا لا يحمي من المرض فقط

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية، أن اللقاح المضاد لكورونا لا يحمي من المرض فقط بل يقلل من انتشاره في المجتمع.

وقال غليلة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عبر برنامج «نشرة التاسعة» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، إن المواطنين والمقيمين لمسوا فوائد لقاحات كورونا في أنفسهم ومجتمعهم والحمد لله اللقاح متوفر وآمن ومجاني بالمملكة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 222 حالة مؤكدة وتعافي 106 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 28 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 551210 حالات وبلغت حالات التعافي 540284 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات 8865 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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