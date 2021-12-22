«الصحة»: 3 فوائد لتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة إن تلقي الجرعة التنشيطية يساهم في رفع المناعة للوقاية من العدوى 25 ضعفًا في مواجهة متحور أوميكرون.

وأشارت عبر حسابها بموقع «تويتر» إلى أنها تساهم في الحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة في حال الإصابة بنسبة تتجاوز 70%.

كما أن الجرعة التنشيطية تساهم في الحماية من حالات التنويم في المستشفيات والوفاة بنسب عالية، بحسب «الصحة».

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة، أنه يُمكن الآن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا.

وأضافت أن ذلك يكون بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية. وطالبت الجميع بحجز موعد ابتداء من الآن.

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