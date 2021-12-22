تعليمات جديدة من نيوزيلندا للسماح بدخول أراضيها.. والسفارة السعودية تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - قالت السفارة السعودية في نيوزيلندا، إن السلطات في ويلينغتون أعلنت عن تغييرات في الحجر الصحي الالزامي والحدود للمساعدة في الحماية من متحور أوميكرون.

وأوضحت السفارة في نيوزيلندا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن نيوزيلندا أعلنت عن تغييرات في الحجر الصحي الالزامي والحدود للمساعدة في الحماية من متحور أوميكرون، اعتبارًا من الساعة 11.59 مساءً (بتوقيت نيوزيلندا) في 23 ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أنه بحسب التعليمات الجديدة، فعلى جميع الوافدين قضاء 10 أيام في الحجر الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى إجراء الفحص بـ48 ساعة قبل السفر لنيوزيلندا.