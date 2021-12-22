الحصيني يتوقع طقس الأربعاء.. ويوجه نصيحة لسكان بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، أجواء طقس غد الأربعاء، ناصحا بالحرص على ارتداء الملابس الشتوية.

وقال الحصيني - عبر تويتر - بدءا من الغد الأربعاء تكون الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر ولطيفة نهاراً.

وأكمل في نصيحة لمتابعيه: لمصلحتكم البسوا ولبسّوا عيالكم ملابس شتوية متوسطة في القصيم والرياض والمرتفعات الغربية والجنوبية.

وأدرف، أن الطقس يكون على المناطق الشمالية وتبوك والجوف وحائل المدينة ووسط الشرقية شتويا خفيفا، وتكون باقي المناطق ربيعية.

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