عاجل | طوارئ بـ7 مناطق لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت أمانات 7 مناطق تنفيذ خطط الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية التي بدأت، الإثنين، وتستمر حتى، غد الخميس، إذ فعلت الحلول السريعة في مواجهة الأمطار والسيول بوقت قياسي وربطت العديد من قنوات تصريف السيول الفرعية بالقنوات الرئيسية، وضرورة إيجاد حلول للنقاط الحرجة على أن يكون التنسيق مستمرا بين الجهات المعنية ولحظي خاصة في الحالات المطرية.

وجرى توزيع الفرق الميدانية من عمال نظافة ومراقبين وصهاريج ورصد ومتابعة التقلبات وتلقي البلاغات من المواطنين في الأجواء المتقلبة.

بنية تحتية

وأكدت أمانة منطقة الرياض أنها استعدت مبكراً لموسم الأمطار المتوقع هذا العام بتجنيد موظفين وآلات تدخل سريع ومعدات تصريف مياه السيول.

وقال مدير عام الإدارة العامة للسيول بأمانة الرياض المهندس عبدالعزيز السلمان، إن الأمانة تعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة لشبكات صرف مياه الأمطار لهدف رئيسي هو درء أخطار السيول، إضافة لأعمال الصيانة الدورية لشبكات الطرق والأنفاق وقنوات مجرى السيول بشكل عام لإزالة التعديات عليها لضمان استمرارية كفاءة الصرف بها، مضيفاً أنه في موسم الأمطار يعمل أكثر من 2200 موظف وأكثر من 800 من المعدات المتخصصة للحفاظ على أرواح وممتلكات سكان مدينة الرياض وزوارها.

تكون الصقيع

أكد المركز الوطني للأرصاد تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة يصاحبها تقلبات جوية لـ4 أيام بدأت الإثنين، وتستمر حتى الخميس.

ويبدأ تأثير الحالة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل). ويتوقع أن تصل إلى درجات الحرارة الصغرى (ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية)، ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وتكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 و8 درجات مئوية).

أمطار رعدية

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة. في حين تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، عسير والباحة كذلك لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنور، حائل وسواحل الخليج العربي.

مناطق تشملها التحذيرات

تبوك

الحدود الشمالية

الجوف

حائل

القصيم

الشرقية

الرياض