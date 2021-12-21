شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «أدبي الشرقية» يقيم عدة فعاليات احتفالا بيوم اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الحفل شهد حزمة من الفعاليات الثقافية والأدبية

- مشاركة عدد من الأدباء والكتّاب في توقيع مؤلفاتهم وتكريمهم

احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق ١٨ ديسمبر الجاري في كل عام، أقام نادي المنطقة الشرقية الأدبي مساء اليوم حزمة من الفعاليات الثقافية والأدبية.

وأزيح الستار عن منحوتة فنية من حجر الرخام من تصميم وتنفيذ الفنان السعودي عصام جميل في واجهة النادي الداخلية تحت مسمى "حم"، بجانب فعالية "توقيع كتاب" والتي يشارك فيها عدد من الأدباء والكتّاب في توقيع مؤلفاتهم وتكريمهم من قبل النادي حيث يوقع كل من، الدكتور عبدالرحمن الجعفري ، والدكتور محمد الملا، والمهندس أحمد الرمّاح والشاعر عبدالله العويد والشاعر المهندس صالح العمري والكاتب عبدالله الملحم والشاعر حمد العمّار والشاعر الدكتور هاني الملحم والدكتور عبدالعزيز الضامر والروائي أسامة المسلم.

كما افتتحت ندوة بعنوان "سفراء يتحدثون العربية .. تجارب ومواقف" في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز، شارك فيها سفير البوسنة والهرسك محمد يوسيتش، وسفير طاجيكستان أكرم كريمي، وسفير كازاخستان بيريك آرين، و سفير اليابان فوميو إيواي، وقنصل أوزبكستان بهرام شرييوف.