استشاري: اكتشاف هذا المرض متأخرا يجعل الوفاة خلال أشهر قليلة

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع، الدكتور عواد الزايدي، أن الاكتشاف المبكر لسرطان القولون يرفع نسب الشفاء إلى 95%، بينما التأخر في اكتشاف الورم يؤدي إلى الوفاة خلال أشهر قليلة.

وقال الزايدي، اليوم الثلاثاء في حوار مع قناة «الإخبارية»، إن «الفحصوات الطبية والتحاليل الطبية تحمي الشخص من هذا المرض العضال، وقد تصل نسبة الشفاء إلى 95% تقريبا».

ونصح كبار السن فوق الخمسين عاما بالالتزام بالفحوصات الدورية، والتوجه للخضوع للكشف المبكر بالمنظار لاكتشاف الورم في مراحله المبكرة، وذلك لمنع انتشار الورم من القولون إلى أعضاء أخرى بالجسم ما يصعب تحجيمه واحتواءه.

وقال: «التأخر لحين انتشار الورم في أعضاء أخرى من الجسم تجعل من شبه المستحيل احتواؤه والسيطرة عليه.. إذا انتشر بالجسم تكون النتيجة الحتمية هي الوفاة خلال أشهر معدودة».

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