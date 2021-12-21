رجل وامرأتان.. القبض على 3 مواطنين بالرياض سطوا على محال تجارية تحت تهديد السلاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الثلاثاء، القبض على 3 مواطنين (رجل وامرأتان) ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 مواطنين (رجل وامرأتان) ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.