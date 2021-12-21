استشاري يتوقَّع دمج لقاحات كورونا مع تطعيمات الإنفلونزا.. ويزف بشرى هامة

الرياض - محمد عبدالله - توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، الحاجة إلى جرعة سنوية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ودمجه مع لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف الشهري بمداخلة لقناة الإخبارية، أن بعض الدراسات بينت أن متحور أوميكرون قد يكون «أقل ضراوة» من غيره وقد يكون ذلك من مؤشرات نهاية فيروس كورونا؛ لأنه سيكون مثل الإنفلونزا الموسمية بأعراض خفيفة ولكن بعد أن يتخطى العالم مستويات عالية من اللقاح.

وأكمل الشهري، أن هناك ارتفاعًا واضحًا في إصابات كورونا بالمملكة بعد فترة سيطرة كانت جيدة جدا، مشيرا إلى إمكانية السيطرة والعودة إلى انخفاض حالات الإصابة.

وأردف، أن الارتفاع في الإصابات ليس فقط بمتحوردلتا بل بمتحور أوميكرون أيضا، منوها بأهمية اتباع إرشادات وإجراءات الوقاية والحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة مع ظهور المتحورات؛ لأنها ترفع المناعة، مع عدم السفر إلا للحاجة والابتعاد عن المناطق المغلقة.

اقرأ أيضًا:

هل تبدأ المناعة المجتمعية ضد كورونا من الأطفال؟ ... أكاديمي يرد