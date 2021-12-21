القمر الأحدب يتعامد على الكعبة المشرفة.. الخميس المقبل

الرياض - محمد عبدالله - تشهد سماء مكة المكرمة فجر الخميس الموافق 23 ديسمبر، تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة، وهو التعامد الثالث والأخير سنة 2021م.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها بموقع «تويتر»،: «ستشهد سماء مكة المكرمة فجر يوم الخميس 23 ديسمبر تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة عند الساعة 03:23 صباحا (12:23 صباحًا بتوقيت جرينتش) قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام وهو التعامد الثالث والأخير لسنة 2021».

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