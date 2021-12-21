أمر ملكي بتعيين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي

الرياض - محمد عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير.

وفيما يلي نص الأمر الملكي الكريم:

الرقم أ / 284

التاريخ 17 / 5 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (96) بتاريخ 7 / 2 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين الدكتور / فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود