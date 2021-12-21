بالفيديو.. مبرمج تقني يكشف: هذه المهن مهددة بالانقراض

الرياض - محمد عبدالله - كشف محمد النعمان - مبرمج مهتم بالمشاريع الرقمية-، بعض المهن التي قد تنتهي، بفعل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مستقبلا.

وأوضح في تصريحات لبرنامج «سيدتي» على قناة «روتانا خليجية»، أن أي تخصصات لا يوجد فيها إبداع أو تفكير، مهددة بالانتهاء مستقبلا، بالإضافة إلى تلك المهن التي لا يوجد بها حل لمشكلة معينة، بل تحول الأمر بها لروتين يومي.

وأشار إلى أن المنتديات قد انتهت وراح زمانها، وحلت مكانها وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكد أننا في عصر التطور التقني.

وأوضح أنه من الممكن أن تنتهي مهنة سائق التاكسي مستقبلا، ليحل مكانه السيارات الذكية، كما يمكن أن يستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميم الأزياء المختلفة.

وأضاف أن العلوم الإنسانية الوحيدة، خاصة التي بها نوع من المشاعر، وحدها التي لا يمكن أن تستخدم فيها الآلة.

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