بينهم أطراف مشاجرة جماعية ومتلفا «ساهر».. 21 متهمًا في قبضة الأمن العام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام القبض على 21 مواطنًا ومقيمًا، لاتهامهم بارتكاب عدد من الجرائم.

وشملت قائمة المتهمين 5 مواطنين ظهروا بمقطع فيديو وبحيازتهم مواد مخدرة في مكان عام، فضلا عن مقيم من الجنسية المصرية آوي 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية داخل منزل.

كما تم القبض على مواطنين دخلا محال تجارية وسلبا مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، بالإضافة إلى مواطن استخدم مركبته في نقل 15 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، فضلا عن مواطنين أتلفا جهاز الرصد الآلي ساهر في طريق عام.

وألقى القبض على مواطنين سطوا على مزرعة واعتديا على حارسها وسلبا ما بحوزته وسرقا عددا من المواشي، بالإضافة إلى مواطن اعتدى على مقيم يعمل بمحطة وقود.

وتضمنت قائمة المتهمة أيضا، مواطنين اثنين ومقيم من الجنسية التشادية قاموا بالسطو المسلح على محلين تجاريين وسرقتهما وسلب العاملين فيهما وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، بالإضافة إلى ضبط 4 مواطنين قاموا بمشاجرة جماعية في مكان عام.

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