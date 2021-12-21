ضبط مقيم ومخالف بمكة سرقا 100 ألف ريال من أحد عملاء البنوك

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة، اليوم الثلاثاء، القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، سرقا 100 ألف ريال من أحد عملاء البنوك.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ترصّدا أحد عملاء البنوك وكسرَا زجاج مركبته بعد توقفها في مكان عام، وسرقَا من داخلها مبلغ 100 ألف ريال (استُعِيد جزء منه).

وأكد إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.