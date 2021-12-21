الموارد البشرية تعلن عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وتكشف آثار التوطين

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة على كفاءة الكوادر المهنية السعودية في مجال المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية والأسواق المركزية وطب الأسنان.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية، وصول عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 1.908.613 مواطنا.

واستطلعت الوزارة، رأي عدد من أطباء الأسنان بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقال الدكتور إبراهيم محمد، إن قرار التوطين صدر موفقا بكل المقاييس ويخدم المرضى والأطباء ويرفع مستوى الخدمة العلاجية.

وتابعت الدكتورة ريما رويد الملاح، إننا سعداء بإعطائنا تلك الفرصة لإثبات دورنا والاستفادة من تلك الفرصة الذهبية لنكون رائدين في ذلك المجال.

كانت الوزارة أكدت استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل وعبر العديد من المبادرات والتعاون من منشآت القطاع الخاص؛ حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى تاريخيا من حيث عدد العاملين السعوديين في ذلك القطاع.

وقالت، إن بلوغ المستهدف يأتي استمرارا لجهود الوزارة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق فرص وظيفية ممكنة لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي وتدعم جهود التنمية المستدامة.

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