أمر ملكي بتعيين محافظ لهيئة التطوير الدفاعي بمرتبة وزير

صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه: الرقم أ / 284 التاريخ 17 / 5 / 1443 بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (96) بتاريخ 7 / 2 / 1443هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يُعين الدكتور / فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظًا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير. ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



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