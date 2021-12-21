إطلاق مسار التميز للابتعاث بنسخته الثانية

مخالفات الصيدليات ضعف المستشفيات فيما نفّذت فرق الالتزام في وزارة الصحة 4793 ألف زيارة رقابية ميدانية، خلال شهر نوفمبر المنصرم، كشفت الوزارة عن ضبط ما يزيد عن أكثر من... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

أمر ملكي بتعيين محافظ لهيئة التطوير الدفاعي بمرتبة وزير صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه: الرقم أ / 284 التاريخ 17 / 5 / 1443 بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

ضبط شخصين ترصدا عميلا لأحد البنوك وسرقا منه 100 ألف ريال أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

ضبط رجل وامرأتين نفذوا جرائم سطو بالرياض أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

الشورى: محاسبة المتسببين بديون الأندية وفق النظام طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم وزارة الرياضة برفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

القبض على مواطنيَن لقيامهما بالسلب تحت تهديد السلاح صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنين،... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

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