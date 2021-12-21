إطلاق مسار التميز للابتعاث بنسخته الثانية

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مخالفات الصيدليات ضعف المستشفيات
فيما نفّذت فرق الالتزام في وزارة الصحة 4793 ألف زيارة رقابية ميدانية، خلال شهر نوفمبر المنصرم، كشفت الوزارة عن ضبط ما يزيد عن أكثر من...
أمر ملكي بتعيين محافظ لهيئة التطوير الدفاعي بمرتبة وزير
صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه: الرقم أ / 284 التاريخ 17 / 5 / 1443 بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية...
ضبط شخصين ترصدا عميلا لأحد البنوك وسرقا منه 100 ألف ريال
أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية...
ضبط رجل وامرأتين نفذوا جرائم سطو بالرياض
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن...
الشورى: محاسبة المتسببين بديون الأندية وفق النظام
طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم وزارة الرياضة برفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان...
القبض على مواطنيَن لقيامهما بالسلب تحت تهديد السلاح
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنين،...
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