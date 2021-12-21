السعودية | صور| وزارة التعليم تكرم خنساء المدينة الشاعرة منى عائض البدراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ الرياض

كرم نائب وزير التعليم المكلّف الدكتور سعد آل فهيد، وسعادة وكيل الوزارة الدكتور محمد المقبل، “خنساء المدينة” الشاعرة منى عائض البدراني، وذلك لجهودها الملموسة في الأعمال الأدبية والثقافية، والشعرية، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي أقامته وزارة التعليم في الرياض.

وكان الأوبريت الذي كتبت كلماته خنساء المدينة بعنوان: (لغتي.. صلة وحضارة)، من أسس العرض المسرحي المُقدّم من إدارة تعليم منطقة الرياض، وإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة.

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وأبدت الشاعرة الشاعرة منى عائض البدراني، عميق شكرها وتقديرها لوزارة التعليم، وبالغ اعتزازها بالترنم بلغتها العربية الفصيحة.

وقالت في تصريحا صحفية، إن (لغتي.. صلة وحضارة) ليس العمل الأول لها عن اللغة العربية، فقد تعاونت في العديد من الأمسيات والفعاليات التي نفذت على مستوى الوطن ومن قبل جهات عدة، وأن هذا الأوبريت امتدادًا لأعمال سابقة مُنشدة قدّمتها “البدراني” للغتها العربية كـ( منابعها الفصيح) و(ضاد الخلود).