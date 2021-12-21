الارشيف / اخبار السعوديه

أمر ملكي : تعيين د. فالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي : تعيين د. فالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه :

الرقم أ / 284

التاريخ 17 / 5 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (96) بتاريخ 7 / 2 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين الدكتور / فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا