شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين بجدة سرقا 100 ألف ريال من عميل لأحد البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية.

وأوضح أنهما ترصدَا أحد عملاء البنوك وكسرَا زجاج مركبته بعد توقفها في مكان عام، وسرقَا من داخلها مبلغ (100,000) ريال (استُعِيد جزء منه)، فيما أُوقِفَا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلا إلى النيابة العامة بالمنطقة.