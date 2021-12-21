أمير الشرقية: الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم عاجل

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الدمام - شريف احمد - برعاية أمير الشرقية.. تخريج 130 كادراً وطنياً من مبادرة «المهندس الصناعي»

- أمير الشرقية: الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم

- تعمل المبادرة على تأهيل وتطوير قدرات المهندسين الصناعيين

- تخصيص 130 مقعداً مجانياً للمهندسين الصناعيين السعوديين «ذكوراً وإناثا»

- وزير الصناعة: أشكر المسؤولين في مركز دار "اليوم" لدورهم في المبادرة

- الخريف: يجب التركيز بشكل كبير على مجالات الابتكار والمهارات الرقمية

- رئيس مجلس إدارة دار اليوم: أمير الشرقية خير داعم لمبادرات تمكين شباب وشابات الوطن

- الوليد آل مبارك: 1200 مهندس ومهندسة تقدموا للالتحاق وقريبا إطلاق شركة "اليوم للتجارة الإلكترونية"

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم وهذا ما توليه قيادة هذه البلاد "حفظها الله" والتي تولي التعليم أهمية بالغة لتأهيل شباب وشابات الوطن الذين نراهم يتميزون في المجالات المختلفة ويساهمون في بناء الوطن وتقدمه.

جاء ذلك خلال رعاية سموه بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حفل تخريج 130 مهندسا ومهندسة بالدفعة الأولى لمبادرة «المهندس الصناعي المعتمد»، في دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر بالدمام والتي نفذها مركز اليوم للتدريب؛ بالتعاون مع المركز الدولي للتعلم بجامعة ولاية ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية و«IBDL Learning Group» والتي تأتي انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية لتأهيل وتطوير قدرات المهندسين الصناعيين السعوديين، في إطار دعم وتوجهات حكومة المملكة بالاستثمار في رأس المال البشري، خصوصا في القطاع الصناعي، الذي يعد أحد الركائز الرئيسية في الاقتصاد السعودي، لا سيما وأن تطوير الكوادر البشرية الوطنية يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة معدلات التوظيف وتوطين الوظائف.

وتعمل المبادرة التي ترعاها وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تأهيل وتطوير قدرات المهندسين الصناعيين السعوديين والسعوديات العاملين والباحثين عن عمل والخريجين الجدد، وتم إطلاقها في 1 يونيو 2021 بالتنسيق بين شركة دار ”الخليج 365” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بناءً على مُذكرة تفاهم وقعها الوزير بندر بن إبراهيم الخريف ورئيس مجلس إدارة دار اليوم الوليد بن حمد آل مبارك بتاريخ 2 مايو 2021، وتستهدف تأهيل وتطوير قدرات المهندسين السعوديين العاملين أو الباحثين عن عمل.

وتقوم المُبادرة على تخصيص 130 مقعداً مجانياً للمهندسين الصناعيين السعوديين «ذكوراً وإناثا» في برنامج الشهادة المهنية الاحترافية الدولي «المهندس الصناعي المُعتمد» - Certified Industrial Engineer - CIE- المُقدم من IBDL Learning Group والمُعتمد من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية.

من جانبه قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، إن أهمية مبادرة «المهندس الصناعي المعتمد» التي نفذها مركز ”الخليج 365” للتدريب؛ ونجني ثمارها اليوم، تكمن في تدريب المهندسين ورواد الأعمال الصناعيين السعوديين، سوا كانوا على رأس العمل أو من يبحثون عن وظيفة، أو من هم في المراحل الأخيرة من دراستهم الجامعية، من أجل تأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز فرص الحصول على عمل، والارتقاء الوظيفي، عبر برنامج تدريبي تم تطويره من قبل مجموعة " IBDL Learning Group " العالمية ومعتمد من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية.

وأعرب " الخريّف" في كلمته أمس بحفل تخريج 130 مهندسا ومهندسة بالبرنامج التدريبي، عن شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لهذا الحدث المهم، بالاحتفال مع كوكبة من أبناء هذا الوطن، وهم يخطون خطوات مهمة نحو العطاء والبناء، متسلحين بالعلم والمعرفة، واكتساب المهارات من بيوت الخبرة المحلية والعالمية، من خلال نموذج تشاركية فاعل، بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر هذه الاتفاقية بين الوزارة ودار اليوم.

وقال: بهذه المناسبة أشكر المسؤولين في مركز دار "اليوم" للتدريب، وعلى رأسهم مجلس الإدارة وفريق العمل على حرصهم وجهودهم في تبني هذه المبادرة النوعية، والتي تعكس حسهم الوطني واستشعار مسؤولية ودور مؤسسات القطاع الخاص في تنمية المجتمع، متطلعين إلى مزيد من المساهمات من مختلف المؤسسات والشركات الوطنية لتبني مثل هذه المبادرات التي نرحب بها في منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضح أن الحديث عن التدريب والتوظيف يأخذ حيزًا كبيرًا من مبادراتنا في منظومة الصناعة والثروة المعدنية التي نعمل عليها مع شركائنا في القطاع الخاص، لا سيما وأن تطوير الكوادر البشرية الوطنية يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، وزيادة معدلات التوظيف وتوطين الوظائف، ولهذا تم الإعلان هذا العام عن برنامج "تنمية القدرات البشرية" أحد برامج رؤية المملكة.

وأضاف الخريّف: اليوم عندما ننظر إلى طبيعة عمل القطاع الصناعي، نجد أن كمية الفرص التي يوفرها كبيرة جداً، ويعتبر من أكثر القطاعات خلقاً للوظائف بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 وظائف غير مباشرة مقابل كل وظيفة مباشرة، ولذلك من المهم أن نعمل على فرص التدريب والتطوير، وأن نركز بشكل كبير على مجالات الابتكار والمهارات الرقمية، وموائمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومهارات القدرات البشرية في القطاع، بما يتناسب مع نوعية وظائف المستقبل، التي تتطلب مهارات خاصة قائمة على التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات والتعليم المستمر.

وأشار إلى أن القطاعين الصناعي والتعديني يعدان من أبرز القطاعات التي يعتمد عليهما في تنويع القاعدة الاقتصادية، وهذا يجعلنا أمام تحد مهم في النهوض بهما لتكون المملكة دولة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون القطاع التعديني الركيزة الثالثة للصناعة للوطنية، وذلك عبر العديد من الممكنات والحوافز التي وفرتها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين – أيدهمها الله- ، مضيفا: "كما تعلمون، عندما نتحدث عن القطاع الصناعي، فنحن نتحدث عن أهم أعمدة الاقتصاد، وصمام الأمان لكل الدول التي تسعى إلى خلق تنمية اقتصادية فعالة، فالنهضة الصناعية باتت تشكل اليوم هاجسًا كبيرًا لكل الدول التي تبحث عن قوة الاقتصاد وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الاستيراد، وأيضًا النقطة المهمة وهي تحسين الميزان التجاري للدولة".

ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية الشكر والامتنان الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما ورعايتهما اللامحدودة للقطاع الصناعي والتعديني ، كما بارك للخريجين ، معربا عن تقديره لما قدموه من جهود مثمرة خلال فترة التدريب، ووجه رسالة خاصة لهم، بأن ينقلوا المعارف التي تعلموها خلال هذا البرنامج التدريبي لزملائهم، وأن يوظفوا المهارات التي اكتسبوها لتطوير مجالات عملهم، وأن لا يتوقفوا عند هذا الحد، بل يواصلوا المسير لاكتساب المزيد من المهارات، متمنيًا لهم مستقبل مشرق بإذن الله، وراجياً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لخدمة قيادتنا ووطننا ومجتمعنا.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة دار "اليوم" للصحافة والطباعة والنشر الوليد بن حمد آل مبارك، أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية خير داعم لجميع المبادرات التي من شأنها تمكين شباب وشابات الوطن في كافة القطاعات التعليمية والتدريبية بالمنطقة، وأن دار "اليوم" كان لها نصيب وافر من هذا الدعم، والذي تمثل في تفضُّل سموه الكريم في السابق بدعم مبادرة دار "اليوم" لتدريب فنيي الطباعة في مطابع دار "اليوم"، والبالغ عددهم "25" متدرباً في عام 2017م، وكذلك دعم مبادرة الصحفي الناشئ التي استهدفت أبناءنا وبناتنا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في عام 2018م، وها نحن اليوم بدعم ورعاية سموه الكريم نحتفي بمنتسبي البرنامج التدريبي للمهندسين الصناعيين.

وأعرب آل مبارك، باسم دار "اليوم" وكافة منسوبيها، لسموه الكريم وسمو نائبه، عن جزيل الشكر على دعمهما اللا محدود لدار"اليوم"، كما عبّر عن شكره إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، "شريك المبادرة"، على الثقة بمركز دار "اليوم" للتدريب، بالرغم من حداثة تجربة المركز، والذي لم يكمل عامه الأول بعد، حيث عمل فريق الوزارة مع فريق العمل بمركز دار "اليوم" للتدريب جنباً إلى جنب لاختيار قائمة المرشحين لهذا البرنامج التدريبي من بين المتقدمين الذين تجاوز عددهم 1200 مهندس ومهندسة.

وأوضح خلال كلمته بحفل تخريج 130 مهندسا ومهندسة بالدفعة الأولى لمبادرة «المهندس الصناعي المعتمد» التي نفذها مركز ”الخليج 365” للتدريب؛ بالتعاون مع المركز الدولي للتعلم بجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، أن الصحافة والتجارة على طرفي نقيض، ولذا تم فصل نشاط الصحيفة عن أنشطة شركة دار "اليوم"، والمتمثل في عمل كل من "شركة دار اليوم للتوزيع والخدمات اللوجستية"، "مجمع مطابع دار اليوم"، "شركة روناء للإعلام المتخصص"، "مركز دار اليوم للتدريب"، وقريباً إن شاء الله شركة للتجارة الإلكترونية، لتكون داعماً بعد توفيق الله لاستمرار الصحيفة.

وثمّن رئيس مجلس إدارة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر، دور الشركاء في المبادرة، مجموعة "IBDL" وجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، وهنأ المهندسين لحصولهم على شهادة هذا البرنامج التدريبي، داعيًا الله تعالى أن يحفظ ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.