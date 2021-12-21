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إنذار مالكي 1090 مركبة مهملة بأحياء وشوارع الطائف

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- بواسطة أيمن الوشواش - أنذرت أمانة الطائف ممثلة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية مالكي 1090 مركبة مهملة وهيكلا خربا بأحياء وشوارع الطائف، بضرورة تحريكها قبل انتهاء المهلة المحددة وتنفيذ إزالتها من قبل الأمانة، وذلك ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بأنحاء المدينة.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن مبادرة إزالة الهياكل والمركبات التالفة تعد من أهم محاور تحسين المشهد الحضري في الأمانة، حيث تمت إزالة أكثر من 1400 سيارة تالفة وهيكل خلال المدة الأخيرة، عقب انتهاء مهلة التحذير لملاكها، مشيرا إلى أن الهياكل تتسبب في تشويه المظهر العام وشغل المواقف والشوارع وازدحام الطرق.

وشملت مواقع إزالة السيارات الخربة الأحياء والشوارع الرئيسة والمناطق الصناعية ومداخل ومخارج المدينة والضواحي.

وبينت الأمانة أنها طورت آلية العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري بفرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد التشوهات والرفع بها لفرق المعالجة، وإشراك الأهالي في رصد أوجه التشوه من خلال استقبال البلاغات عبر الهاتف الموحد للعمليات 940 أو عبر تطبيق بلدي وحملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وأرسل).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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