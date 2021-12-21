إنذار مالكي 1090 مركبة مهملة بأحياء وشوارع الطائف

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وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن مبادرة إزالة الهياكل والمركبات التالفة تعد من أهم محاور تحسين المشهد الحضري في الأمانة، حيث تمت إزالة أكثر من 1400 سيارة تالفة وهيكل خلال المدة الأخيرة، عقب انتهاء مهلة التحذير لملاكها، مشيرا إلى أن الهياكل تتسبب في تشويه المظهر العام وشغل المواقف والشوارع وازدحام الطرق.
وشملت مواقع إزالة السيارات الخربة الأحياء والشوارع الرئيسة والمناطق الصناعية ومداخل ومخارج المدينة والضواحي.
وبينت الأمانة أنها طورت آلية العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري بفرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد التشوهات والرفع بها لفرق المعالجة، وإشراك الأهالي في رصد أوجه التشوه من خلال استقبال البلاغات عبر الهاتف الموحد للعمليات 940 أو عبر تطبيق بلدي وحملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وأرسل).
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