ضبط معمل مخالف لصناعة الذهب بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة أمس، موقعا مخالفا بنطاق حي البغدادية الشرقية، جرى استغلاله لصهر وصناعة الذهب، تديره عمالة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن المعمل يحتوي على مكائن مخصصة لأعمال صهر وصب الذهب، وجهاز ليزر لإعادة رسم ونقش المنتجات الذهبية، وعينات من الذهب المغشوش، مبينة أنه تم إغلاق الموقع المخالف ومصادرة كل المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق صاحب الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية لضبط المخالفات البلدية، وإزالة المشوهات البصرية بالنطاق، حاثة السكان على التعاون والإسهام في تحسين الخدمات من خلال تبليغهم عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي.