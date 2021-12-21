إيقاف 3 لصوص سطوا على محلين تجاريين بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة ثلاثة لصوص سطوا على محلين تجاريين بمحافظة جدة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس أن الجهات الأمنية بالمحافظة تمكنت من تحديد هوية أشخاص اعتدوا بالسطو المسلح على محلين تجاريين، وسرقتهما وسلب العاملين فيهما، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة ومبالغ مالية والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وهم مواطنان ومقيم من الجنسية التشادية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.



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