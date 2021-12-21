مبادرة لتشجير ساحات 20 مسجدا بالمدينة

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وتهدف المبادرة إلى إشراك الأهالي للإسهام في تحسين المشهد الحضري في المرافق العامة، من خلال زراعة الأشجار، نظرا لدورها البيئي المهم، إضافة إلى ما تسهم به تلك الأشجار في خلق منظر جمالي؛ يهدف إلى إظهار ملامح البهجة والراحة في نفوس أهالي الحي.
وحددت الأمانة 5 أنواع من الأشجار التي تتناسب مع المبادرة، بحيث تزرع أشجار النيم والسدر والخبيز الساحلي وأكاسيا جلوكا وشجرة كف مريم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات أمانة منطقة المدينة المنورة لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل المدينة المنورة، بما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء.
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