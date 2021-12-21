136 عقوبة صادرة بحق الممارسين الصحيين وإغلاق 7 مجمعات طبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت فرق الالتزام في وزارة الصحة 47934 ألف زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال شهر نوفمبر لعام 2021، نتج عنها 136 عقوبة صادرة بحق الممارسين الصحيين، إضافة إلى إغلاق 7 مجمعات طبية مخالفة. وأبانت الصحة أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية وتضمنت 34711 زيارة للإجراءات الاحترازية و13223 زيارة اعتيادية. وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى. من أعمال الرقابة الميدانية بوزارة الصحة:





ضبط نحو 754 مخالفة في المؤسسات الصحية.



منها 101 مخالفة على المستشفيات



389 مخالفة بحق المجمعات الطبية



196 مخالفة تم ضبطها على الصيدليات



68 مخالفة على المؤسسات الصحية للخدمات المساندة



إغلاق 7 مجمعات طبية



إغلاق 8 مؤسسات من الخدمات المساندة



إغلاق أحد المختبرات الخاصة



136 عقوبة صادرة بحق الممارسين الصحيين



ضبط 994 مخالفة للإجراءات الاحترازية



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