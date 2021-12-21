»الهلال الأحمر« تدشن برنامج الترحيل الطبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع برنامج تحول القطاع الصحي لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم أفضل الممارسات في مجال الترحيل الطبي للبلاغات الإسعافية، دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمقرها أمس، برنامج الترحيل الطبي (EMD)، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسى وعدد من مسؤولي الهيئة والأكاديمية الصحية بهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ويهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف 700 مرحل طبي. وتبلغ مدة البرنامج 14 أسبوعا، يتعرف خلالها المتدربون على المفاهيم الأساسية للترحيل الطبي وطرق الاستجابة السريعة وإدارتها، وإدارة الأزمات والجودة، والاطلاع على المسائل القانونية ذات الصلة بالترحيل الطبي.

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