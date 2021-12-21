شكرا لقرائتكم خبر حملات توعوية عن أضرار التدخين بمدارس الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات خلال العام الدراسي الحالي، أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أمس، حملات توعوية في مدارس المحافظة، وتستمر 4 أسابيع في إطار الشراكة المجتمعية مع إدارة مكافحة المخدرات، وجمعية «كفى»، حيث ستنفذ إدارة مكافحة المخدرات 21 زيارة توعوية، في حين أن جمعية «كفى» ستنفذ 14 زيارة.

وتهدف الفعاليات إلى توعية الطلاب بأضرار هذه الآفات، وأساليب الوقاية منها، بما يسهم في تحقيق الوعي الكامل النفسي والاجتماعي بمخاطرها، وكيفية تجنبها والبعد عنها.

وتواصل إدارة التوجيه والإرشاد (بنين) بتعليم محافظة الطائف، جهودها لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والمخدرات، وذلك من خلال جدول زمني يعتمد في كل عام، ويعد مسبقا بحسب مدارس الطائف، حيث يسهم البرنامج في توعية المجتمع بأضرار المخدرات والتدخين ومشتقات التبغ بأنواعها، ومساعدة المدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة الضارة، وتحقيق أقصى درجات الوعي المجتمعي لأولياء الأمر، والطلاب، والأسر بشكل عام، وما يسببه من أضرار كبيرة في الجانبين الصحي والاقتصادي.