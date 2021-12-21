دعم بحوث ودراسات »الغذاء والدواء«

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات وتبادل البيانات والخبرات، وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية. ومثل الهيئة في توقيع المذكرة معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور بندر الصاعدي. وتهدف المذكرة إلى تبادل البيانات والإحصائيات والخدمات الاستشارية والمشورة العلمية والخبرات العلمية والعملية، والتعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة. ووفقا للمذكرة سيتشارك الطرفان في الحملات التوعوية والفعاليات الخارجية والمعارض والمؤتمرات والندوات العلمية، وتشكيل اللجان المشتركة الموقتة ذات العلاقة بطبيعة أعمال الطرفين، والإبلاغ عن حالات الأعراض الجانبية والجودة المتعلقة بالمستحضرات الدوائية ومشاكل الأجهزة والمستلزمات الطبية.

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