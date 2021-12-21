ما موقف عقود العاملين بمستشفى الملك فيصل بعد تحويله لمؤسسة غير هادفة للربح؟

الرياض - محمد عبدالله - استمرت عقود العاملين بطبيعتها الحالية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بطبيعتها الحالية، وذلك بعد الأمر الملكي بتحويله إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، وفق «الإخبارية».

ومن المقرر انتقال جميع أصول المؤسسة إلى المستشفى وفقًا لتشيكله التنظيمي الجديد؛ وتهدف المبادرة إلى خصخصة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر تحويله لمنظمة غير هادفة للربح وإنشاء كيان مستقل تماما ومستدام ماليا ويخضع لهيمنة مالية وفقًا لأهداف رؤية 2030، ليكون المستشفى قادرًا على تعزيز قدراته.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، في خطوة تهدف لانطلاق برنامج تحوّل شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.

ويهدف التحول إلى تطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام وممكّن رئيس لرحلة التحول لتحقيق المستهدف، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، وفتح فروع له وتقديم خدماته للجميع بشكل أكبر؛ للارتقاء بجودة الحياة.

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أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح