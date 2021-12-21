هل تأخرت المملكة في منح الأطفال لقاح كورونا؟.. طبيب يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف الدكتور عواد الذايدي، استشاري طب الأسرة، أسباب تأخر منح الأطفال لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن هذا تسلسل طبيعي يحدث في كل دول العالم.

وأوضح «الذايدي» في تصريحات لـ«الإخبارية»، أن المملكة بدأت في منح اللقاح لأصحاب الامراض المزمنة، ثم الأقل خطورة، حتي وصلت للأطفال، وهو ما لا يدعو للتخوف.

وأشار إلى أن الامر طبيعي يحدث في كل دول العالم، فالجميع بدأ بكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل ما اتبعته المملكة.

وأعلنت المملكة، اليوم الثلاثاء، تلقي أول طفل الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، على حسابها في موقع «تويتر»، صورة الطفل الذي تلقى اللقاح.

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد أعلنت أنها وافقت على استخدام لقاح شركتي «فايزر» الأمريكية و«بيونتيك» الألمانية للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

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