6  مناطق على موعد مع حالة مطرية جديدة الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر 6 مناطق في المملكة، بحالة مطرية جديدة الأسبوع المقبل.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مناطق الشرقية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض (تشمل العاصمة) ومكة المكرمة(تشمل الأجزاء الساحلية)، على موعد مع الأمطار الأسبوع المقبل.

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، قال اليوم الثلاثاء، إنه خلال الـ26 يوما المقبلة، ستشهد المملكة أكثر الأيام برودة خلال السنة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة المحسوسة والمقاسة متدنية؛ حيث تشهد أوروبا ثلجًا دائمًا، والعراق ثلجًا عابرًا، وفي شمال وشمال شرق السعودية ثلجًا زائرًا.

وأشار إلى أن البرد خلال هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي؛ لأننا نعيش في حيز الأيام الأبرد في السنة وهي أربعين يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم «النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول وشباط الثاني».

وأكد «الزعاق» أن المربعانية هي بداية البرد عند أهل الحساب في نجد (أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية التاريخية)، وهي شدة البرد عند أهل الشام، والفارق بين هذا وذاك 20 يوما تقريبا.

وقسم الخبير السعودي البرد إلى ثلاثة أقسام: برد المربعانية وهو أصله الرطوبة وبرد الشبط وهو برد جاف، وبرد العقارب وهو برد ناعم.

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