هل تبدأ المناعة المجتمعية ضد كورونا من الأطفال؟ ... أكاديمي يرد

الرياض - محمد عبدالله - قال أستاذ التخدير والعناية المركزة الدكتور ناصر توفيق، إن المناعة المجتمعية تبدأ من الأطفال.

وأضاف توفيق بمداخلة لقناة الإخبارية، أن المناعة المجتمعية كانت تبدأ دائما من الأطفال؛ ولكن في مواجهة فيروس كورونا، بدأ التطعيم بالكبار خوفا من تداعيات الإصابة، ومن المقرر العودة بالتطعيم للأطفال؛ وذلك ليكون لدى كل طفل مناعة أفضل.

وأكمل، أن تجربة المملكة بشأن اختيار اللقاح والجرعات الأنسب؛ تعد تجربة ناجحة حيث يتم اختيار الجرعات وإعلام الجهة المصنعة بالملاحظات؛ بحيث تكون كل اللقاحات التي تدخل المملكة آمنة.

كانت وزارة الصحة أعلنت أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (48452619) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمملكة، وتسجيل 106 حالات تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وأشارت وزارة الصحة، في وقت سابق، إلى أن لقاح فايزر هو المستخدم حاليًا في الجرعة التنشيطية، بغض النظر عن نوع الجرعة الأولى أو الثانية، وذلك لكل من مر عليه 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق.

اقرأ أيضا

«المجلس الصحي السعودي» يوضح حقيقة علاج السكري بالخلايا الجذعية