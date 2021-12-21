ثوب الكعبة.. سر استخدام هذا النوع من الخط في حياكتها

الرياض - محمد عبدالله - لمشهدها وقع في القلوب، ولثوبها المحاك بحرفية متفردة أثر في عقول ناظريها.. أو هكذا تبدو الكعبة المشرفة، بتلك الزينة الراقية والخط الذي يحمل رونقا فريدا.

وعلى ثوبها تشرق آيات القرآن الكريم التي تبدو كأحرف من نور مضيئ، يجذب سناه الأبصار؛ حيث زينه «خط الثلث الجلي المركب».

ويعود استخدام ذلك النوع من الخط في حياكة ثوب الكعبة – وفق خطاطه السعودي مختار عالم شقدار – إلى اعتباره الخط الأنسب والأفضل والأجمل والأصعب والأكثر طواعياً في التشكيل والتنفيذ وإظهار الجمال.

يضيف الخطاط، الذي أمضى 44 عاما في دراسة الخط العربي، بحديثه لقناة «العربية» أن كل ما في ثوب الكعبة المشرفة بخط الثلث، ولكن بأحجام وأشكال متباينة، فمنها المستطيل والدائرة الكاملة والنقوش.

وأكمل: إن خط الثلث الجلي المركب استخدم في كتابة الآيات على ثوب الكعبة المشرفة، فكتب على جانب الحطيم «بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج».

أما الركن الذي في المنتصف فقد تزين بالبسملة باللون الفضي، وبافتتاح سورة الإخلاص باللون الذهبي، فيما يبهر الناظرين قنديل كتب فيه «يارحمن يا رحيم».

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