الأيام الأبرد وتساقط للثلوج.. الزعاق يتحدث عن طقس الفترة المقبلة والمناطق المتأثرة

الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، عن أكثر الأيام برودة خلال السنة الحالية.

وأوضح أنه خلال الـ26 يوما المقبلة، ستشهد المملكة أكثر الأيام برودة خلال السنة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة المحسوسة والمقاسة متدنية؛ حيث تشهد أوروبا ثلجًا دائمًا، وفي العراق ثلجًا عابرًا، وفي شمال وشمال شرق السعودية ثلجًا زائرًا.

وأشار إلى أن البرد خلال هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي؛ لأننا نعيش في حيز الأيام الأبرد في السنة وهي أربعين يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم «النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول وشباط الثاني».

وأكد «الزعاق» أن المربعانية هي بداية البرد عند أهل الحساب في نجد (أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية التاريخية)، وهي شدة البرد عند أهل الشام، والفارق بين هذا وذاك 20 يوما تقريبا.

وقسم الخبير السعودي البرد إلى ثلاثة أقسام: برد المربعانية وهو أصله الرطوبة وبرد الشبط وهو برد جاف، وبرد العقارب وهو برد ناعم.

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