«التحالف» يوضح أهداف عملية مطار صنعاء ويؤكد: نتعامل مع عدو لا يحترم القانون الدولي

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية اتخذت مطار صنعاء نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

وأضاف المالكي في تصريحات لقناة «الشرق للأخبار»، أن الميليشيات الحوثية حاولت استغلال الحماية القانونية لمطار صنعاء كأحد الأعيان المدنية، بينما لدينا أكثر من 74 ألف نقطة «عدم استهداف في اليمن».

وتابع: نتعامل مع عدو جاهل لا يحترم القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن «خسائر الميليشيات كثيرة بشأن القدرات النوعية سواء الصورايخ الباليستية أو الطائرات من دون طيار».

وأكد متحدث التحالف، أن الميليشيات تتبنى أسلوبًا جديدًا في استغلال الأعيان المدنية «السفارات – كما حدث مع السفارة الأمريكية - ، المدراس، المساجد، الأحياء السكنية».

وأكمل، أن الهدف الرئيس من العملية (عملية مطار صنعاء)، تحييد تهديد الصواريخ الباليستية وإطلاق الطائرات بدون طيار على المدن السعودية، وما تم استهدافه أمس الإثنين هو مراكز تدريب تستخدمها الميليشيات الحوثية كمراكز لتدريب الإرهابيين على استخدام الطائرات من دون طيار، وكمقر للمدربين الموجودين بمطار صنعاء وكمخازن لتلك الطائرات.

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