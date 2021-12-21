النيابة العامة: عقوبة الغش في منتجات التجميل تصل للسجن 5 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - أكدت النيابة العامة أن الغش في منتجات التجميل جريمة تصل عقوباتها إلى السجن (٥) سنوات وغرامة(٥) ملايين ريال.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر» إن العقوبة المقررة في هذا الشأن تطال كل من شارك عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.

ووفقًا لنظام منتجات التجميل فإن المنتج التجميلي هو أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معد لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.

وذكرت أن التداول هى المراحل التي يمر بها المنتج التجميلي حتى وصوله إلى المستهلك، بمافي ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان.

وبالنسبة للمنتج المغشوش هو المنتج التجميلي الذي تم عمدا تغيير محتواه أو هويته أو مصدره، سواء احتوي على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون مكونات، أما المنتج الفاسد هو المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي.

فيما يكون الإعلان أي بيان- سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا أو غير ذلك - يهدف إلى الترويج لمنتجات التجميل أو بيعها أو تسويقها بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

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