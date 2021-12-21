بالفيديو.. مواطنة تروي تفاصيل معاناتها مع مرض التصلب اللويحي: امنحونا فرصة للعمل

الرياض - محمد عبدالله - روت المواطنة الشابة «أمل رشيد»، تفاصيل معاناتها مع مرض التصلب اللوحي، ورفض مشاركتها في العديد من الوظائف.

وقال «رشيد» في تصريحات لـ«قناة السعودية»، إنها مصابة بمرض التصلب اللويحي، داعية إلى ضرورة النظر لأمراض مرضى التصلب اللويحي وإعطائهم الفرصة للمشاركة في الوظائف.

وأضافت «أمل» في حديثها: «أبغى أقولهم أعرفوا عننا نحنا زي الباقيين نعاني ونحس احنا طبيعيين مهما وصلت درجة الإعاقة لكن مخنا شغال ونفهم ونعرف نشتغل».

وأضافت: «ليه لما نروح وظائف ويعرفوا إني عندي تصلب لويحي يستبعدوني إحنا كل أطرافنا موجودة لكن فيها ضعف واحنا نقدر.. كنت اكتب باليسار صرت أقدر أكتب باليمين وإذا ما قدرت أمشي برجلي أمشي بالعربية».

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالله بن مقبل نائب فريق معين التطوعي، أن عدم وجود قانون يحمي مرضى التصلب اللويحي يجعلهم عرضة للتنمر من قبل أرباب العمل.

وأضاف: «عدم وجود تشريع من قبل وزارة العمل والتنمية البشرية والموارد الاجتماعية وبعض المراسيم الملكية نصت على ٧ أمراض لكن التصلب لم يكن منها».

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