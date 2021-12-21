8 اشتراطات صحية خاصة بلائحة الخضار والفواكه.. و«أمانة الرياض» توضح

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة منطقة الرياض عن 8 اشتراطات صحية نصت عليها لائحة الاشتراطات الصحية لمحالّ الخضار والفواكه، التي يتفقدها مراقبوها الصحيون خلال جولاتهم الميدانية.

اللغة العربية

وعدت الأمانة 10 بيانات تعريفية باللغة العربية شرطا إلزاميا على عبوات تلك المنتجات المستوردة، وهي ذكر كل من النوع، والجودة، واسم المستورِد، والعلامة التجارية، والعنوان، والهاتف، وبلد المنشأ، وتاريخ التعبئة، والوزن الكلي والقائم، وإرشادات الحفظ والنقل والتخزين.

التهيئة والتطهير

وتضمنت اللائحة ضرورة محافظة الخضراوات والفواكه على اللون والقوام والنكهة المميزة لكل نوع، وخلوها من الأوساخ والأتربة وآثار العفن أو التلف، والتزام محال التقطيع والتجزئة بتهيئتها وتطهيرها باستخدام مواد مصرح بها حسب المواصفات القياسية، وتقطيعها وفق الكميات المطلوبة في اليوم.

درجة الحرارة

وشددت الأمانة على أهمية أن يُراعى في تصنيع مواد التعبئة والتغليف أن تكون جديدة، وغير ضارة بالصحة، مبينة أنه يمنع عرض وبيع الخضار والفواكه التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، مع ضمان عدم تعرضها للحشرات والقوارض والملوثات البيئية المختلفة، وعرضها عند درجة الحرارة المناسبة لكل صنف، ومراعاة عدم تخزين التي تحتاج إلى تبريد بكميات تزيد على الطاقة التخزينية للثلاجات، مع ضرورة إبعاد الثلاجة عن أي مصدر حراري وعدم فصل التيار الكهربائي عنها لأي سبب من الأسباب.

الثلاجات

واختتمت بالتأكيد على أهمية ترتيب الخضار والفواكه داخل الثلاجات بطريقة تجنبها التلوث وتمنع إتلاف بعضها بعضًا، مع الحرص على جعلها بعيدة عن مصادر التلوث.

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