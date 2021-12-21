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مقطع يوثق تجهيز غرف تطعيم الأطفال للحصول على لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - نشرت قناة  «الإخبارية» مشاهد من تجهيز غرف تطعيم الأطفال في مراكز التطعيم لاستقبال الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا.

وأظهرت المشاهد وجود صور كرتونية على الحوائط لجذب الأطفال وحثهم على الحصول على لقاح فيروس .

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وأكدت الوزارة أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مشيرة إلى أنه ستتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريبًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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