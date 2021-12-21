ضبط شخصين ترصدا عميلا لأحد البنوك وسرقا منه 100 ألف ريال

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ترصدَا أحد عملاء البنوك وكسرَا زجاج مركبته بعد توقفها في مكان عام، وسرقَا من داخلها مبلغ (100,000) ريال (استُعِيد جزء منه)، وأُوقِفَا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلا إلى النيابة العامة بالمنطقة.



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