ضبط رجل وامرأتين نفذوا جرائم سطو بالرياض

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ضبط شخصين ترصدا عميلا لأحد البنوك وسرقا منه 100 ألف ريال
أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية...
توصية بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان لدراسات الإبل
أوصى مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل - الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز الدولي في نسخته السادسة بمنطقة...
الشورى: محاسبة المتسببين بديون الأندية وفق النظام
طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم وزارة الرياضة برفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان...
أمير مكة يستقبل مدير عام السجون بالمملكة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام السجون بالمملكة اللواء...
القبض على مواطنيَن لقيامهما بالسلب تحت تهديد السلاح
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنين،...
أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمة تعديل بيانات التبليغ في معين
أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة تعديل بيانات التبليغ في منصة معين الرقمية قد تجاوز الـ55 ألف مستفيد، منذُ إطلاق الخدمة...
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة،...
تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل
يعتزم قطاع الحج والشئون الإسلامية في وزارة الحج والعمرة تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بتاريخ 1426، الذي يستهدف الشركات...
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