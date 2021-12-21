ضبط رجل وامرأتين نفذوا جرائم سطو بالرياض

ضبط شخصين ترصدا عميلا لأحد البنوك وسرقا منه 100 ألف ريال أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

توصية بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان لدراسات الإبل أوصى مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل - الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز الدولي في نسخته السادسة بمنطقة... الصياهد: واس الصياهد: واس 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

الشورى: محاسبة المتسببين بديون الأندية وفق النظام طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم وزارة الرياضة برفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

أمير مكة يستقبل مدير عام السجون بالمملكة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام السجون بالمملكة اللواء... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

القبض على مواطنيَن لقيامهما بالسلب تحت تهديد السلاح صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنين،... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمة تعديل بيانات التبليغ في معين أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة تعديل بيانات التبليغ في منصة معين الرقمية قد تجاوز الـ55 ألف مستفيد، منذُ إطلاق الخدمة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل يعتزم قطاع الحج والشئون الإسلامية في وزارة الحج والعمرة تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بتاريخ 1426، الذي يستهدف الشركات... الرياض: مؤيد معافا الرياض: مؤيد معافا 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

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