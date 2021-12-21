شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الحوثي أغلق مطار صنعاء ومستعدون لنقل مواد الإغاثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد تحالف دعم الشرعية باليمن، أن مليشيات الحوثي أغلقت مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءً من ١٩ ديسمبر، مشيراً إلى أن المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.

وأشار التحالف، إلى أن المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة، مبينا أنه جاري التنسيق مع الحكومة اليمنية، فيما أبدى استعداده لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة.