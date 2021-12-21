شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: برنامج «المهندس الصناعي المعتمد» انعكاسا لاهتمام الدولة ولسمو أمير الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، إن برنامج «المهندس الصناعي المعتمد»، يعتبر انعكاسا لاهتمام الدولة، ولسمو أمير الشرقية، لتنمية القدرات البشرية.

وقدم وزير الصناعة الشكر للقائمين على "دار اليوم"، وعلى رأسهم مجلس الإدارة، وفريق العمل على جهودهم الكبيرة في تبني هذه المبادرة النوعية، التي تعكس حسهم الوطني واستشعارهم لمسؤوليتهم في مختلف القطاعات لا سيما في مجال التأهيل والتدريب، متطلعين للمزيد من المساهمات لتبني مبادرات مماثلة.