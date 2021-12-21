خريجو برنامج «المهندس الصناعي» يقدمون أسمى آيات الشكر لأمير الشرقية

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الدمام - شريف احمد - - خريجو "المهندس الصناعي المعتمد": يوم متوج بإنجازات تروي أجمل الحكايات

قدم خريجو الدفعة الاولى لمبادرة برنامج "المهندس الصناعي المعتمد" أسمى آيات الشكر والعرفان الى صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية لتشريفه الحفل، كما عبروا عن شكرهم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن ابراهيم الخريف على دعمه المستمر لشباب وشابات الوطن وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بهذا البرنامج المتميز، وقدموا خالص الشكر لمركز دار "اليوم" للتدريب على تنفيذ وإنجاح البرنامج وكذا منصة "IBDL " العالمية لتعاونهم وجامعة ميزوري الأمريكية لاعتمادها البرنامج.

وقالوا في كلمتهم التي ألقتها نيابة عنهم المهندسة شيماء أحمد زمزمي: "في هذا اليوم المتوج بالإنجازات تروى أجمل الحكايات، وتسطر أعظم النجاحات، رحلة كفاح مهندسين، ومهندسات، تحدوا العقبات، ولسان حالهم يقول: سبيلُ العلا عالٍ علش من تعلا ومَن جدَّ في سعيٍ الأمرٍ تمكنا، رأيت الثريا رؤية النجم للثرى، وذاك الآن الصعب مازال ممكنا"

وأضافت: "في هذا اليوم الأغر، اليوم المنتظر، حفل تخريج أول دفعةٍ من برنامج المهندس الصناعي المعتمد، نسعد ونفخر بهذا الحفل المبارك"، فيما هنات "زمزمي" زملائها المهندسين والمهندسات، سائلة المولى -عز وجل - لهم التوفيق والسداد.